Берлин, , 06:14 — REGNUM Продовольственный кризис, который складывается на мировом рынке, вызывал гнев и недоверие у множества страны Африки в адрес Запада. Об этом пишет обозреватель Клаудия Брёлль в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор публикации подчеркивает, что африканские государства возлагают ответственность за ситуацию именно на Запад. Они полагают, что в сложившейся обстановке с продовольствием виноваты санкции против России.

Отмечается, что заявления российской стороны о готовности экспортировать зерно за рубеж только усиливают положительное отношение Африки к Москве и углубляют отрицательное к Западу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не виноват в перебоях с поставками продовольствия на мировой рынок.

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