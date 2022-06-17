Пекин, , 06:12 — REGNUM По данным Шанхайской судоходной биржи (SSE), на рынке прибрежных навалочных перевозок Китая в мае наблюдалось снижение общего спроса, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

В месячном исчислении сводный индекс для прибрежных навалочных грузов, который измеряет транспортные расходы на рынке прибрежных перевозок, снизился на 2% до 1099,62 пункта. Субиндекс для угля показал наиболее заметное снижение на 2,9%, за которым последовал показатель для металлической руды.

По данным биржи, субиндексы на зерно и нефтепродукты выросли на 0,4%, в то время как индекс сырой нефти остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. По данным SSE, в 2021 году сводный индекс для прибрежных навалочных грузов составил в среднем 1299,35 пункта.

SSE инициировала индекс в 2001 году под руководством Министерства транспорта Китая, чтобы в полной мере отразить колебания на китайском рынке прибрежных перевозок.