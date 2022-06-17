Урумчи, Китай, , 06:09 — REGNUM Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая выделило более 500 млн юаней (около $74,5 млн) субсидий для стабилизации занятости, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Урумчи Marc van der Chijs

Субсидии на трудоустройство предоставляются работодателям за их усилия по найму новых выпускников или созданию новых долгосрочных рабочих мест. По данным регионального департамента трудовых ресурсов и социального обеспечения, к концу мая в общей сложности 222 800 работников в Синьцзяне выплатили своим работодателям субсидии на трудоустройство в размере 509 млн юаней.

Чжан Жун, заместитель главы департамента, сказал, что регион также увеличил выплату пособий по безработице работодателям за их усилия по сохранению рабочих мест. На сегодняшний день 101 000 предприятий было возвращено 832 млн юаней, и было сохранено более 2,2 млн рабочих мест.

Кроме того, Синьцзян расширил сферу отсрочки взносов по социальному страхованию для предприятий, пострадавших от эпидемии.