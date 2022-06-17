Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризисную ситуацию на мировых рынках энергоносителей и продовольствия было принято президентом США Джозефом Байденом не как думающим о выборах политиком., а как главнокомандующим. Такое заявление сделал сам американский лидер 16 июня в беседе с агентством Associated Press.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналиста о причинах и мотивах введения санкций против России, несмотря на издержки для американской и мировой экономики, Байден указал, что «производил расчеты скорее как главнокомандующий, чем политик, который заботится о выборах». Глава Белого дома подразумевал выборы в палату представителей Конгресса США, которые состоятся осенью текущего года.

По мнению Байдена, если бы Россия не встретила отпор, то так и продолжила бы продвигаться вглубь Европы. Вдохновиться примером России мог Китай, укрепившись в своих планах покорения Тайваня, а Северная Корея активнее и агрессивнее реализовывала бы свои ядерные амбиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента США Байдена, антироссийские экономические санкции были для США наилучшим выбором в ситуации вокруг Украины.

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