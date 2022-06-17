Красноярск, 17 июня, 2022, 06:05 — ИА Регнум. С начала текущего сезона активности клещей в Красноярском крае зарегистрировано девять случаев заболевания сибирским клещевым тифом (клещевой риккетсиоз). Об этом в своём телеграм-канале 17 июня сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Заболевшие — жители Иланского, Краснотуранского, Курагинского, Ужурского районов и города Минусинска. Болеют как взрослые, так и дети. Пациенту из Минусинска не исполнилось ещё и двух лет.

Горяев подчеркнул, что заболеваемость сибирским клещевым тифом в 2022 году не превышает среднемноголетний уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 39,2% исследованных клещей в Республике Алтай являются переносчиками различных инфекций.

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