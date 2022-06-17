Канберра, , 06:04 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, получивший от главы киевского режима Владимира Зеленского приглашение посетить столицу Украины, планирует побывать в Киеве в конце июня. Об этом со ссылкой на украинское посольство 17 июня сообщает австралийский телеканал 9News.

Альбанезе планирует направиться на Украину сразу после завершения саммита НАТО в Мадриде, если, конечно, будут соблюдены все требования по обеспечению безопасности визита.

Напомним, 16 июня Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе решил принять участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде с 29 по 30 июня.

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