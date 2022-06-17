Сеул, 17 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Требование о соблюдении недельного карантина для заболевших коронавирусной инфекцией в Южной Корее решили оставить в силе еще на четыре недели, заявил глава южнокорейского правительства Хан Док Су в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Если мы ослабим требование карантина, то ситуация с заболеваемостью может усугубиться, и увеличится ущерб от этого решения», — объяснил он.

Премьер-министр республики добавил, что текущие показатели заболеваемости COVID-19 не представляют особой угрозы для страны. Однако отказ от карантина может повлечь за собой новые вспышки заболеваемости COVID-19. Хан Док Су добавил, что правительство республики намерено пересматривать действующие ограничительные меры раз в четыре недели.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие восемь дней в Южной Корее выявляли не более 10 тыс. зараженных коронавирусом ежесуточно. При этом общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в республике наблюдается с середины марта 2022 года.