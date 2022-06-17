Волгоград, , 05:57 — REGNUM Арбитраж Волгоградской области до 6 июля 2022 года оставил без движения банкротный иск Центробанка России к кредитному кооперативу «Сберегательная касса», который работает в своей отрасли более десяти лет. Причиной оставления иска без движения стали недочеты, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление поступило в суд 8 июня 2022 года, а 16 июня судья Кулик оставила его без движения. Сумма исковых требований — 2,45 млн рублей.

Примерно в то же время кооператив подал в арбитраж иск к ЦБ РФ, в котором оспаривает свое привлечение к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.38 КоАП РФ и штраф — 16 тыс. рублей.

Напомним, ранее схожий иск от регулятора был подан к КПК «Кредитный союз «ВКБ-Кредит».