Пекин, , 05:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС 23 июня, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что председатель Си будет выступать в формате видеоконференции. На заседании будут обсуждаться вопросы сотрудничества в рамках БРИКС, а также развития в условиях меняющейся ситуации на международной арене. Также председатель КНР выступит 22 июня с речью на открытии торгово-промышленного форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая призвал страны БРИКС готовиться к новым угрозам в сфере безопасности из-за нарастающей в мире нестабильности. Отмечалось, что необходимо продвигать сотрудничество между странами, а не соперничество.