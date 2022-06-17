Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Очередное судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не состоялось, сообщает 16 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Весь день о месте проведения суда поступали крайне противоречивые сведения. Утром стало известно, что заседание будет выездным и поэтому оно состоится не здании тбилисского городского суда, а в медицинской клинике «Вивамед», где в настоящий момент находится Саакашвили. Однако спустя несколько часов поступило сообщение, что это решение было изменено.

Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе сказал, что ни одна из сторон процесса не обращалась с ходатайством в суд о проведении выездного заседания.

«Вчера стороне защиты сообщили, что судебное разбирательство будет проходить в клинике «Вивамед». Защита указала, что это нарушение процессуального кодекса, прямое нарушение, поскольку для решения этого вопроса требуется заседание и ходатайство стороны. Сегодня днём нам сообщили, что решение изменено и заседание будет проходить в зале суда», — заявил Тутберидзе.

Прокурор Леван Вепхвадзе сказал, что обвинение посмотрит, какие документы были отправлены, и если в них не будет указано, что Саакашвили не может участвовать в процессе по состоянию здоровья, они будут ходатайствовать о проведении выездного заседания.

Но спустя некоторое время выездное заседание в клинике всё-таки состоялось, правда, без присутствия на нём экс-президента.

Адвокат Тутберидзе заявил, что суд проходил с нарушением закона и по заранее установленному сценарию.

«Судебный процесс проходил в комнате рядом с камерой Михаила Саакашвили, где был импровизированный зал суда. Во время этого процесса мы представили справку, выданную медицинским учреждением, то есть, я принёс собственными руками справку, в которой чёрным по белому было написано, что Саакашвили находится под воздействием различных видов медицинского лечения, состояние его здоровья тяжелое, и информация, предоставленная им суду, может быть неадекватной», — сказал адвокат

Напомним, что Михаил Саакашвили по состоянию здоровья был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику, где он проходит обследование и лечение.