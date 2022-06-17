Париж, 17 июня, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Возможности своего визита в Москву не исключил президент Франции Эммануэль Макрон, но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Такое заявление сделал французский лидер 16 июня в беседе с телеканалом TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

На вопрос журналиста о том, состоится ли после визита на Украину поездка в Россию, Макрон допустил возможность своего визита в Москву. Лидер Франции уточнил, что предварительным условием для визита в Россию должен быть «жест» со стороны российского президента Владимира Путина.

При этом рассказывая о своих взаимоотношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, Макрон заверил, что охлаждения между ними нет. По словам французского лидера, его контакты с главой России Путиным не скрывались от украинского президента и даже в ряде случаев были по его непосредственной просьбе.

Напомним, французский лидер Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетил 16 июня Киев, где лидеры европейских стран встретились в президентом Украины Зеленским.