Тбилиси, 17 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Представитель Европейского союза Карл Харцель не смог ответить, станет ли Грузия кандидатом на вступление в Европейский союз, сообщает 16 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

eeas.europa.eu Карл Харцель

«Молдавия и Грузия упорно трудились, чтобы получить статус кандидатов на членство в ЕС. В последние недели мы много слышали об этих странах. Теперь мне трудно что-то сказать. Мы должны попытаться. Моё внимание сосредоточено на завтрашнем дне. Мы уже видели публичную дискуссию по этим вопросам», — сказал Харцель.

Напомним, что грузинское правительство подала официальную заявку на получение статуса кандидата в ЕС. Грузинская сторона уже заполнила полученную из Брюсселя специальную анкету.