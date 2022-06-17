Владивосток, , 05:32 — REGNUM Бывший заведующий кладбищами во Владивостоке осуждён за получение 5,5 млн рублей взяток. Ему предстоит отбывать в колонии строгого режима 5 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Деньги мужчина получал через посредника в течение года. Дань он брал за обеспечение беспрепятственной работы ритуальных компаний на кладбищах «Морское» и «Лесное».

Мужчину судили по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное в особо крупном размере) и признали виновным. Помимо заключения наказанием ему также определён штраф в размере 17 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Орёл начальника отдела МКУ «УКХ города Орла» в 2021 году осудили за получении взяток за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города. За побор в 30 тыс. рублей и махинацию в 300 тыс. его наказали штрафом и реальным сроком в 3,5 года.