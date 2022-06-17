Тбилиси, 17 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Митинг в тбилисском парке Рике, собравшийся по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили, оказался весьма немногочисленным, сообщает 16 июня грузинский телеканал «Формула».

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Целью митинга было выражение поддержки «европейскому пути», по которому должна идти Грузия.

Почти все политические партии Грузии, за исключением «Лело», отказались поддержать митинг. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» назвали акцию «неподготовленной» и выразили сомнение в её уместности. Ведущая оппозиционная сила, «Единое национальное движение», намерена 20 июня провести свой собственный митинг.

Прибывшая в парк Рике Зурабишвили, специально отметила, что смысл акции как раз и заключался в её неорганизованности и неподготовленности.

«Это была моя цель и мой выбор — не проводить то, к чему вы привыкли, то есть партийные собрания. Мы считаем, что судьба Грузии, перспективы Грузии находятся в Европе. Мы хотели показать это друг другу… Я здесь не в качестве президента. Часто и одна, и другая сторона забывают, что я президент, или не признают, что я президент. Сегодня я здесь не президент, я обычный гражданин, который заботится о стране», — заявила Зурабишвили.