Южно-Сахалинск, , 05:17 — REGNUM В строительство комплекса для сортировки, переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов на Сахалине инвестор готов вложить около 7 млрд рублей. Соответствующее соглашение было заключено в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

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Документ подписали губернатор региона Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. Предполагается, что создаваемая комплексная система обращения с ТКО сможет принимать до 190 тыс. тонн мусора ежегодно.

«Мало собрать мусор. Надо еще его правильно рассортировать. Пустить на переработку то, что можно использовать вторично. Утилизировать остальные отходы так, чтобы исключить вред окружающей среде. А для этого необходима современная комплексная система обращения с ТКО, которая способна обеспечить решение всех этих задач. Очень важно, что над ее созданием мы будем работать вместе с Газпромбанком, который имеет большой опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России и готов применить его в островном регионе», — отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сахалинской области не получалось применить новую организацию сбора мусора в евроконтейнеры. Жители Южно-Сахалинска пренебрегли просьбой сортировать отходы.