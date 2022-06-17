На Сахалине будут создавать комплекс по переработке мусора
Южно-Сахалинск, 17 июня, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В строительство комплекса для сортировки, переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов на Сахалине инвестор готов вложить около 7 млрд рублей. Соответствующее соглашение было заключено в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалинской области.
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Документ подписали губернатор региона Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. Предполагается, что создаваемая комплексная система обращения с ТКО сможет принимать до 190 тыс. тонн мусора ежегодно.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сахалинской области не получалось применить новую организацию сбора мусора в евроконтейнеры. Жители Южно-Сахалинска пренебрегли просьбой сортировать отходы.