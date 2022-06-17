Благовещенск, , 04:59 — REGNUM В Амурской области намерены сохранить и увеличить пошлину на вывоз соевых бобов с целью стимулировать их переработку на территории региона. С помощью инвесторов в Приамурье намерены строить завод по глубокой переработке сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Соевые бобы Cornandsoybeandigest.com

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«Мы держим курс на переработку сои в пределах Приамурья. В планах перерабатывать не менее 70%. Новый завод сможет перерабатывать около 40% произведенной сои Кроме этого, предприятие позволит создать новые рабочие места и поможет в развитии сёл», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Соответствующие планы он обсудил на ПМЭФ-2022 с директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюк-Жидковым. Предполагается, что строительство предприятия будет начато в 2023 году, окончено — в 2025. Как ожидается, мощность завода составит 1500 тонн.

Соглашение с инвестором уже подписано. Предприятие намерены разместить на одной из территорий опережающего развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приамурье собрали рекордный урожай сои. Было выращено на 11 тонн соевых бобов, чем планировалось. Весь урожай составил 1,171 млн тонн.