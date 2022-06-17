Вашингтон, 17 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Заявление о об успешном пресечении деятельности хакерской сети RSOCKS, якобы имеющей непосредственное отношение к России, сделал 16 июня минюст США.

geralt Хакеры. Кибератака

В сообщении ведомства уточняется, что операция по обезвреживанию якобы российского ботнета (широкая сеть компьютеров, подконтрольных хакерам) проводилась американскими специалистами из Министерства юстиции совместно с партнёрами из Германии, Нидерландов и Великобритании.

Указывается, что именно хакеры RSOCKS взломали миллионы компьютеров и других электронных носителей информации по всему миру.

«В ходе данной операции была ликвидирована расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в Соединенных Штатах и других странах», — заявляет агент ФБР Стэйси Мой.

Операция по обезвреживанию сети кибервзломщиков началась ещё в 2017 году, когда хакерам удалось взломать около 325 тыс. электронных устройств. Дело о киберпреступниках рассматривается в Южном округе штата Калифорния, имена подозреваемых по данному делу не разглашаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США ожидает проведения кибератак якобы со стороны России.