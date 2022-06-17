Гавана, 17 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Первый за долгое время рейс из американского Майями прибыл в город Санта-Клара на Кубе, что свидетельствует о возобновлении авиаперелетов между странами. Об этом сообщает пресс-служба управления аэропортами республики.

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Возобновление пассажирских авиаперевозок произошло на фоне заявлений правительства США о ослаблении ограничительных мер для американских граждан, желающих посетить Кубу. На ближайшую неделю уже запланированы перелеты с Соединенных Штатов на остров по пяти направлениям.

Отмечается, что рейсы в кубинскую столицу Гавану американские авиаперевозчики не планируют. Тем не менее уже возобновляются авиаперелеты на курорты Кубы.