Вашингтон, 17 июня, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Массово отказываться от поездок на автомобиле, паниковать и обращаться за продовольственной помощью в связи с ростом цен на топливо и высокой инфляцией начали граждане США. Об этом 16 июня сообщает газета The Washington Times.

401(K) 2012 Рост цен

Указывается, что возросшая стоимость бензина и рост цен на продукты и другие товары очень сильно сказались на бюджете граждан с низким уровнем дохода, и они вынуждены обращаться в продовольственные банки за помощью. Это явление стало приобретать массовый характер.

При этом некоторые граждане стали выбирать между заправкой автомобиля и закупкой продуктов, и в итоге, отказываясь от поездки на машине куда-либо, они оказались фактически заперты дома. Американцы вынуждены сократить расходы на продукты, отказываться от покупки многих из них из-за возросших цен.

Как рассказал The Washington Times координатор одного из местных продовольственных банков Джон Зауэр, в текущем году число граждан, которым потребовалась продовольственная помощь, выросло на 57% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Администратор другого продовольственного банка Мишель Спрингер сообщила, что число нуждающихся в бесплатной еде граждан возросло как минимум на 25%.

Отмечается, что обращаться за продовольственной помощью стали даже те американцы, которые не делали этого уже много лет. Среди жителей страны начали нарастать панические настроения из-за того, что часто они не могут приобрести предметы первой необходимости и расплатиться за аренду жилья.

Напомним, продовольственный банк в США — общее название благотворительных организаций, которые занимаются сбором пищевых продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся. Такой банк бесплатно принимает пищевые продукты, чаще всего те, срок действия которых близок к истечению, упаковывает их при помощи волонтёров и доставляет голодающим людям.

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