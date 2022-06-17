17 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:40 — REGNUM Одним из первых контрактов, подписанных на полях Петербургского международного экономического форума, был тот, где свои автографы поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, певец Филипп Киркоров и некий Михаил Баракин. Последних назвали учредителями фирмы, готовой построить во Всеволожском районе очередной торгово-развлекательный комплекс. Пресс-служба Дрозденко окрестила документ «соглашением со звездным инвестором», видимо, имея в виду шоумена Киркорова, который даже там умудрился устроить шоу имени себя любимого. Казалось бы, подписали соглашение и подписали, но, как говорится, есть нюанс. В едином госреестре юрлиц у фирмы, которая фигурировала в соглашении, совершенно другие руководители и владельцы, никаких Киркоровых и Баракиных там пока нет. Как же так получилось? И как от торговли шмотьём имени себя и песенных шоу Киркоров оказался инвестором и девелопером? Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Франческо Брунери. Тщеславие

Костюмы от Dolce & Gabbana, элитное шампанское рекой, гламурняшки и илитка, выгуливающая свои «луки», а также глуповато шутящие приглашенные «звёзды». ПМЭФ этого года как никогда контрастирует с происходящим в стране и за её пределами. Все эти ужимки отодвинули основную повестку, превратив мероприятие, призванное стать некой смысловой площадкой для определения перспектив для экономики, в тусовку «для своих». В ярмарку тщеславия как она есть.

Не плохой иллюстрацией этого шоу можно назвать первый «звёздный» контракт, как его окрестили в СМИ. Пресс-служба Ленобласти рапортует — «область подписала первое «звёздное» соглашение».

По нему в районе Уткиной заводи в Новосаратовке будет строиться очередной торгово-развлекательный комплекс. Дрозденко даже выразил уверенность, что он-де «будет востребован у жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга». Площадь ТРК по проекту — 10-14 тыс. кв. м, объём инвестиций по плану — свыше 1,5 млрд рублей, а сдать объект должны в четвертом квартале 2023 года.

Киркоров заявил, что ТРК будет называться «Звезда». Ну да, а как же иначе.

Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе. ПМЭФ – 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительная компания «для друзей»?

Шоумен амбициозно добавил, что он с друзьями начинает новый бизнес и будет строить аж по всей России. Под друзьями, видимо, он имел ввиду в том числе и Михаила Баракина, который также фигурировал в сообщениях о соглашении.

Но вот ведь какая незадача. В ЕГРЮЛ ООО «Строительные решения», где учредителями (а в ООО — это участники, совладельцы) были бы Киркоров и Баракин пока просто нет.

При этом в реестре есть одноимённое ООО, созданное во Всеволожском районе в октябре 2021 года как раз для строительства жилья и нежилых объектов. Владелец и директор со дня основания — Дмитрий Кононов, который с августа 2021 года как индивидуальный предприниматель занимается покупкой и продажей земельных участков, а также является владельцем долей в трёх строительных компаниях, одна из которых — в стадии ликвидации. Также есть у него пост директора ЗАО «Бизнес-центр «Стелс-Платинум» (Санкт-Петербург), а ранее он был владельцем теннисного и гольф-клубов во Всеволожске (оба ликвидированы) и владельцем ООО «Строительная компания «Токсовская перспектива». В числе собственников этой, уже ликвидированной, фирмы числится благотворительный фонд Бориса Ротенберга (номера 88 в списке миллиардеров-2022).

В открытых источниках отца и сына — Николая и Дмитрия Кононовых — называют семьей миллиардеров-дзюдоистов. В 2017 году издание «Деловой Петербург» сообщало, что Дмитрий Кононов обнаружился в числе собственников недостроенного бизнес-центра Sky City на Обводном канале. Крупнейшим активом семьи называли группу компаний «Содружество», которая специализируется на промышленном строительстве.

Стенд Санкт-Петербурга на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Связан ли Кононов-младший юридически как-то с парочкой свежеиспеченных девелоперов, не ясно. Между тем, по данным базы «Контур. Фокус», 9 июня 2022 года в ЕГРЮЛ поступило заявление о госрегистрации неких изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица. Возможно, что как раз этим заявлением доли выделены Баракину и Киркорову. Хотя довольно странно подписывать документ не с директором компании или всеми его владельцами, а лишь с двумя из трёх. Но поживём — увидим, что выйдет из этой затеи.

О бизнесе Киркорова, деловых связях с олигархами и не только

Помимо планов стать девелопером, Филипп Киркоров на сегодня в своём активе имеет несколько компаний, состав совладельцев которых довольно примечателен. Есть там даже один фигурант списка самых богатых и знаменитых (списка Forbes).

По данным ЕГРЮЛ, напрямую шоумен, поп-певец Киркоров является владельцем долей в четырёх юрлицах, работающих в сфере розничной торговли одеждой, в области исполнительских искусств и в области радиовещания, а также он имеет статус ИП в сфере художественного творчества.

Помимо этого, Киркоров владеет 100% доли в компании ООО «Филл фо ю», созданной в Московской области для торговли одеждой в специализированных магазинах в 2011 году. Директор — Арсен Айрапетов (также зарегистрирован как ИП в сфере дополнительного образования для детей и взрослых). По итогам 2020 года данное ООО получило всего 320 тыс. рублей выручки и чистый убыток — 492 тыс. рублей. Данные за 2021 год не были обнародованы.

Филипп Киркоров на ПМЭФ – 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Московской компанией «Филипп Киркоров Продакшн», созданной в 2003 году, Киркоров также владеет единолично. Финансовыми итогами и она не блещет: при выручке 2021 года 41,677 млн рублей зафиксирован чистый убыток — 9,6 млн рублей.

Также с августа 2019 года певец является владельцем основной доли в компании «Филипп Киркоров Корпорейшн». Второй владелец — директор компании Геннадий Рыбак (собственник ныне ликвидированного «Национального гастрольного агентства»). По данным ФНС, в результате проверки сведения об юридическом адресе этой компании признаны недостоверными. Не самым лучшим был и финансовый результат: выручка — 0 рублей, чистый убыток — 8,7 млн рублей.

Как мы видим, итоги деятельности компаний, которыми владеет Киркоров, мягко говоря, довольно скромные. При этом инвестиции в новый «звёздный проект» уже оценили в 1,5 млрд рублей.

Возникает довольно логичный вопрос — откуда инвестировать-то будем? Ответом на него могут служить бизнес-связи эстрадного исполнителя по последнему активу — ООО «РДВ С».

Радиовещательная компания, получившая по итогам 2021 года чистый убыток в 14 млн рублей, принадлежит, помимо Киркорова (5%), еще 12 физлицам, в числе которых Леонид Агутин, Виктор Дробыш, Станислав Михайлов, Игорь Крутой, Николай Басков, Дима Билан, Иосиф Пригожин, Валерия Перфилова, Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Яна Рудковская, а также Микаил Гуцериев. Последнему принадлежит 44% доли.

Михаил Гуцериев (сс) Пресс-служба ОАО НК РуссНефть

В числе владельцев ООО «РДВ С» также ООО «Чайка медиа груп» (доля — 11%, юрлицо контролирует ряд ООО сферы радиовещания), которое на 99% принадлежит тому же Гуцериеву.

Совместно с ООО «Большое радио» компания «РДВ С» владеет ООО «Эвертон XXI» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами).