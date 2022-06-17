Кемерово, , 04:33 — REGNUM Кузбасс намерен переориентироваться с поставок угля в Европу на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского Региона, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все наши угольные компании полетели создавать по всему миру новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта… Сейчас есть возможность хорошо работать нашим компаниям на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И поэтому мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу», — приводит его слова РИА Новости.

Цивилев отметил, что от контрактов на поставку угля с Кузбасса отказались Япония и Южная Корея, а страны ЕС ввели эмбарго с 10 августа. При этом он указал, что поставщикам угля не хватает логистических мощностей, чтобы направить потоки экспорта в АТР. Цивилев не исключил, что РЖД понимает сложившуюся ситуацию и будет оперативней работать над созданием инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейские страны в попытках заместить российский уголь начали закупку энергоносителей в Южной Африке. В частности, за первые пять месяцев 2022 года Европа ввезла на 40% больше угля, нежели чем за весь 2021 год.