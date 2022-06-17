Кемерово, 17 июня, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Кузбасс намерен переориентироваться с поставок угля в Европу на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского Региона, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Все наши угольные компании полетели создавать по всему миру новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта… Сейчас есть возможность хорошо работать нашим компаниям на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И поэтому мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу», — приводит его слова РИА Новости.

Цивилев отметил, что от контрактов на поставку угля с Кузбасса отказались Япония и Южная Корея, а страны ЕС ввели эмбарго с 10 августа. При этом он указал, что поставщикам угля не хватает логистических мощностей, чтобы направить потоки экспорта в АТР. Цивилев не исключил, что РЖД понимает сложившуюся ситуацию и будет оперативней работать над созданием инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее европейские страны в попытках заместить российский уголь начали закупку энергоносителей в Южной Африке. В частности, за первые пять месяцев 2022 года Европа ввезла на 40% больше угля, нежели чем за весь 2021 год.