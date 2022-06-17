Владивосток, , 04:32 — REGNUM В Филиппинское море, расположенное в западной части Тихого океана, для выполнения поставленных задач зашёл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ТОФ.

«Маршал Шапошников» Министерство обороны Российской Федерации

пресс-служба ТОФ «Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корабля управления «Маршал Крылов», фрегата «Маршал Шапошников», корветов и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» зашёл в Филиппинское море для выполнения поставленных задач».

В сообщении отмечается, что отряд российских кораблей продолжает действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после завершения манёвров разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне. Экипажи кораблей отрабатывают совместные корабельные тренировки по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника, а также по взаимодействию с морской авиацией флота.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

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