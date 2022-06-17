Каир, 17 июня, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Власти Египта решили отменить все коронавирусные ограничения, касающиеся въезда в страну. Об этом передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетское правительство.

Alan Levine Аэропорт

Журналисты также привели слова министра по делам высшего образования и научных исследований республики Халеда Абделя Гаффара. Он заявил, что в Египте хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции привились 86,6 млн человек. Вместе с тем количество полностью привитых жителей страны составляет 4,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня король Марокко Мухаммед VI сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.