Кемерово, 17 июня, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей организации Лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве деревоперерабатывающего комбината по выпуску древесноволокнистых плит (МДФ). Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Tatarstan.ru ПМЭФ

«Сегодня в Кузбассе строится огромное количество социальных объектов, и нам важно, чтобы их качество было на высоком уровне. Если материалы производят в нашем регионе, можно не переживать о качестве и сроках поставок, — прокомментировал Цивилёв. — Важно и то, что, используя материалы региональных производств, мы сможем меньше тратиться на их логистику и больше средств вкладывать в оснащение объектов».

Строительство будет завершено до 2026 года. Инвестиции составят не менее 2,6 млрд рублей.