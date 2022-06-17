Вашингтон, 17 июня, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Стратегию санкционного давления на Россию Соединённые Штаты считают эффективной и не собираются от неё отказываться. Такое заявление сделал 16 июня представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

U.S. Department of State Нед Прайс

Отвечая на вопрос о возможных негативных последствиях санкционных мер для американской и мировой экономик, Прайс указал, что Вашингтон по-прежнему будет придерживаться санкционной политики в отношении России.

«Мы придерживаемся этой стратегии. Она предполагает не только финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек промышленную и технологическую базу России для оборонного, космического и других стратегически важных секторов», — уточнил Прайс.

Представитель Госдепа США в качестве доказательства эффективности санкций сослался на Центробанк России, который, по словам Прайса, признал, что российская экономика уже не будет той, что была до начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Кроме того, Прайс отметил, что США делают всё возможное, чтобы минимизировать возникшие из-за санкций издержки США и других стран. В частности, представитель Госдепа США напомнил, что из-под действия санкционных мер выведена сельхозпродукция и удобрения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению президента США Джозефа Байдена, санкционные меры против России были лучшим выбором Вашингтона в ситуации, связанной с Украиной.