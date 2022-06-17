Пекин, 17 июня, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Китай планирует нанять 67 000 учителей для обязательного образования в сельской местности в 2022 году, сообщило Министерство образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Набор осуществляется в основном в некогда бедных районах и районах, населенных этническими меньшинствами, согласно уведомлению, опубликованному министерствами образования и финансов о проведении в этом году программы набора сельских учителей на специальные должности.

Программа повысит возможности преподавания некоторых слабых предметов в сельских школах, таких как искусство, иностранные языки и информационные технологии, говорится в уведомлении. Она также призывает приложить усилия для обеспечения заработной платы учителей и социального обеспечения.

В 2006 году Китай запустил программу набора учителей на специальные должности, направленную на то, чтобы добавить выпускников колледжей к недостаточным преподавательским ресурсам обязательного образования в сельских районах.