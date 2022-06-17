Вашингтон, 17 июня, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Россия категорически отвергает обвинения в краже зерна с Украины, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в ходе беседы с журналистами.

Минобороны России Анатолий Антонов

По его словам, Соединенным Штатам следовало бы не обвинять другие страны, а налаживать сотрудничество, если Вашингтон действительно хочет наладить обстановку с продовольствием в мире. Посол подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, все препятствия для этого создает именно киевский режим.

Дипломат отметил, что причиной продовольственного кризиса в мире стали односторонние санкции, а также ошибки Запада в экономике и энергетике. Тем не менее западные страны пытаются переложить всю ответственность на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает грабить национальные богатства Украины, прикрываясь гуманитарной озабоченностью. По его словам, западные страны вывозят с Украины ресурсы и продовольствие в ущерб украинским жителям.