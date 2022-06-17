Ланьчжоу, Китай, 17 июня, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения и еще шесть числятся пропавшими без вести в результате взрыва, прогремевшего на фабрике на северо-западе Китая, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Pixabay.com Пожар

Как сообщили местные власти, пострадавшие при взрыве на фабрике в провинции Ганьсу на северо-западе страны были отправлены в больницу для лечения и находятся в стабильном состоянии. Спасатели ведут поиски пропавших людей.

Взрыв произошел на химическом заводе в столице провинции Ланьчжоу. Риски вторичных катастроф были исключены. Причина произошедшего в настоящее время выясняется.