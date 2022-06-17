Тбилиси, 17 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Прошедший в Западной Грузии проливной дождь вызвал чрезвычайно серьёзные последствия, сообщает 16 июня Первый канал грузинского телевидения.

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Разлившаяся река Джуми повредила два автомобильных моста в селе Диди-Недзи Зугдидского муниципалитета, в нескольких местах прорвала берегоукрепительные сооружения, затопила первые этажи жилых домов, часть приусадебных участков. Уничтожаются сельхозугодья, огороды, гибнут птицы.

Наряду с сёлами Зугдидской низменности, сильные дожди создали проблемы в сёлах Хобского муниципалитета Хета и Гагма-Саджиджао. Коммунальные службы работали в пострадавших районах всю ночь. В настоящее время проводятся очистные работы, применяется соответствующая техника.

Районы стихийного бедствия посетил губернатор региона Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия.