Пекин, , 03:48 — REGNUM Официальные данные показали в среду, что инвестиции в основной капитал Китая неуклонно росли в течение первых пяти месяцев этого года, сообщает 15 июня агентство Сниьхуа.

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Инвестиции в основной капитал подскочили на 6,2% по сравнению с предыдущим годом до 20,6 трлн юаней (около $3,05 трлн) за первые пять месяцев, говорится в заявлении Национального бюро статистики. Рост замедлился отностельно 6,8% увеличения, зарегистрированного за первые четыре месяца. В мае инвестиции в основной капитал выросли на 0,72% по сравнению с предыдущим месяцем.

С января по май инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составили 11,71 трлн юаней.