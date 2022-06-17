Канберра, , 03:47 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе решил принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом глава австралийского правительства объявил в эфире телеканала Sky News.

Энтони Альбанезе (сс) Orderinchaos

Мероприятие пройдет в испанской столице Мадриде с 29 по 30 июня. Альбанезе подчеркнул, что поедет на саммит в первую очередь для, что чтобы «поддержать народ Украины».

Вместе с тем он не стал подтверждать ранее появившуюся информацию о том, что получил приглашение от украинского президента Владимира Зеленского посетить Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня американский посол при НАТО Джулианн Смит пригласила Финляндию и Швецию принять участие в саммите альянса в Мадриде.

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