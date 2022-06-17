Гавана, 17 июня, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Куба провела свою первую торговую ярмарку и выставку китайских предприятий 14 июня, чтобы способствовать сотрудничеству и укреплению торговых отношений между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

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Ярмарка является частью серии мероприятий, посвященных 175-й годовщине прибытия первых китайских иммигрантов на Кубу. Продукция, представленная на ярмарке, включала типичные китайские приправы и продукты питания, такие как соевый соус, супы, сухофрукты и томатный соус, а также средства гигиены, произведенные в Китае.

Во время посещения мероприятия посол Китая на Кубе Ма Хуэй заявил, что две страны объединяют кровные узы, история и культура, и китайская сторона заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества.

Тереза Мария Ли, директор бюджетного подразделения Чайнатауна Гаваны, сообщила агентству Синьхуа, что ярмарка направлена на стимулирование экономической и культурной жизни Чайнатауна, а также на содействие установлению партнерских отношений между кубинскими предпринимателями и китайскими владельцами бизнеса, базирующимися в островной стране.

Китайский бизнесмен Го Синьцзян, который также является организатором мероприятия, сказал, что в будущем ожидается проведение большего количества подобных ярмарок, чтобы сделать высококачественную продукцию доступной для кубинских потребителей. Было здорово иметь лучший доступ к широкому ассортименту продукции, произведенной в Китае, сказала Дорис Гуин, местный предприниматель китайского происхождения, отметив, что это позитивный и значительный шаг между двумя странами.