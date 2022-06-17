Красноярск, 17 июня, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В пятницу, 17 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето. Вязы на площади Революции

В 7:20 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 17 на 18 июня ожидается до +12… +15 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В субботу, 18 июня, в Красноярске до +21… +23 °C, облачно с прояснениями, дождь. Ночью — до +12… +15 °C.

В воскресенье, 19 июня, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C днём и до +12… +15 °C ночью. Облачно с прояснениями, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 17 июня в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидаются дожди, грозы, шквалистые усиления ветра до 25 м/с.

В центральных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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