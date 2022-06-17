Москва, , 03:27 — REGNUM Тёплая погода с переменной облачностью и кратковременным дождём ожидают 17 июня жителей Москвы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днём жителей города ожидает тёплая погода, термометры покажут +21…+23 градуса. Согласно прогнозам метеорологов, в городе весь день будет наблюдаться переменная облачность, в ряде районов пройдёт кратковременный дождь.

Ночью ожидается похолодание до +10 градусов. В Московской области температура воздуха днём составит +18…+23 градуса днём, ночью же она понизится до +7…+12 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно западного направления, его скорость достигнет 5-10 м/сек, с отдельными порывами до 15 м/сек.

Атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве в ближайшие дни сохранится «нормальное лето в московском исполнении».

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