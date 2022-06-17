Пекин, , 03:27 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая (ИПЦ) продолжит оставаться в разумных пределах и способен достичь 3% годового целевого показателя на фоне глобального всплеска инфляции, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

«Уровень инфляции в Китае намного ниже, чем в таких крупных экономиках, как Соединенные Штаты и Европейский союз, оставаясь значительным стабилизатором мировых цен», — заявил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Мэн Вэй .

Индекс потребительских цен в стране вырос на 2,1% в годовом исчислении в мае, не изменившись с апреля. Индекс цен производителей (PPI), который измеряет затраты на товары у ворот завода, замедлил свой рост до 6,4% в мае, снижаясь семь месяцев подряд.

Стабильное производство и достаточные поставки продовольствия в сочетании с усилиями по устранению узких мест в логистике будут продолжать поддерживать стабильные потребительские цены, сказал Мэн.

Что касается ИПЦ, ссылаясь на самодостаточные поставки зерна, достаточные запасы угля и меры, направленные на стабилизацию цен, Мэн ожидает дальнейшего снижения индекса, несмотря на геополитические сбои на международном рынке энергоносителей и зерна.

На исполнительном заседании Госсовета КНР 14 июня было отмечено, что Китай будет принимать более решительные политические меры всякий раз, когда и где это необходимо для стабилизации экономической активности, не прибегая к чрезмерной денежной массе или ставя под угрозу долгосрочные интересы.