Берлин, 17 июня, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник надеется, что канцлер Германии Олаф Шольц убедит ЕС предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом дипломат заявил 16 июня в эфире телеканала ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению Мельника, украинские власти полагают, что глава немецкого правительства должен обеспечить единую позицию среди европейских стран по вопросу вступления Украины в ЕС. Посол также утверждает, что принятие Киева в Евросоюз находится в интересах Берлина.

Дипломат добавил, что Украина якобы не хочет являться просителем, а намерена предпринимать шаги, включая «деятельность в области безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина может ждать долгие годы статуса кандидата в члены ЕС, если ей все же предоставят статус «кандидата в условные кандидаты».