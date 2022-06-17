Пекин, 17 июня 2022, 03:20 — REGNUM Группа стран заявила 14 июня, что вопросы, касающиеся Синьцзяна, Гонконга и Тибета, являются внутренними делами Китая, выразив несогласие с политизацией прав человека, двойными стандартами и вмешательством во внутренние дела Китая под предлогом соблюдения прав человека, сообщает агентство Синьхуа.
В совместном заявлении, зачитанном Кубой от имени 69 стран на проходящей 50-й сессии Совета ООН по правам человека, сказано, что уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности государств и невмешательство во внутренние дела суверенных государств представляют собой основные нормы, регулирующие международные отношения.
Ко всем правам человека следует относиться с одинаковым вниманием, придавая достаточное значение экономическим, социальным и культурным правам и, в частности, праву на развитие, добавила она.