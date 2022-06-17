Пекин, 17 июня, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Группа стран заявила 14 июня, что вопросы, касающиеся Синьцзяна, Гонконга и Тибета, являются внутренними делами Китая, выразив несогласие с политизацией прав человека, двойными стандартами и вмешательством во внутренние дела Китая под предлогом соблюдения прав человека, сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

В совместном заявлении, зачитанном Кубой от имени 69 стран на проходящей 50-й сессии Совета ООН по правам человека, сказано, что уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности государств и невмешательство во внутренние дела суверенных государств представляют собой основные нормы, регулирующие международные отношения.

«Мы утверждаем, что все стороны должны соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, придерживаться принципов универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности и уважать право народа каждого государства самостоятельно выбирать путь развития в соответствии со своими национальными условиями», — сказано в совместном заявлении.

Ко всем правам человека следует относиться с одинаковым вниманием, придавая достаточное значение экономическим, социальным и культурным правам и, в частности, праву на развитие, добавила она.