Пекин, 17 июня, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Китай добился больших успехов в сокращении выбросов углекислого газа на единицу ВВП в 2021 году, которые упали на 50,3% по сравнению с 2005 годом, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Торговля углеродом дело тонкое

В прошлом году доля угля в общем объеме энергопотребления Китая снизилась до 56% с 72,4% в 2005 году, заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инминь на мероприятии, посвященном Национальному дню низкоуглеродной энергетики.

На долю неископаемых источников энергии приходилось около 16,6% от общего потребления энергии в Китае в 2021 году, в то время как установленная мощность возобновляемых источников энергии составляла 44,8% от общего объема потребления энергии в стране.

По словам Чжао, Китай также лидирует в мире по производству ветровой и фотоэлектрической энергии, установленная мощность которых в прошлом году превысила 300 млн кВт. За тот же период объем торгов на национальном углеродном рынке Китая составил 179 млн тонн, а общий оборот превысил 7,66 млрд юаней ($1,13 млрд).

По словам Чжао, Китай постоянно совершенствуется в адаптации к изменению климата и повышении осведомленности общественности о низкоуглеродной жизни, отметив, что страна предпримет дальнейшие усилия по координации сокращения выбросов углерода и загрязнения с экологизацией земель и экономическим развитием.

Национальный низкоуглеродный день был учрежден в 2012 году, чтобы побудить все общество участвовать в зеленых и низкоуглеродных инициативах.