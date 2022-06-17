Шэньчжэнь, Китай, , 03:07 — REGNUM В южном китайском городе Шэньчжэне в провинции Гуандун товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) с января по май составил около 354 млрд юаней (около $52,4 млрд), увеличившись на 1,2% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Портрет Дэн Сяопина. Шэньчжэнь. 2011

Согласно статистике местной таможни, за этот период экспорт из Шэньчжэня в страны-члены RCEP достиг 123,8 млрд юаней, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении. Согласно статистике, стоимость экспортированных товаров за этот период достигла 2,3 млрд юаней, в то время как стоимость импортированных товаров достигла 570 млн юаней.

Местные власти также создали Сервисный центр RCEP в Шэньчжэне для облегчения торговли с членами RCEP.

RCEP, крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле на сегодняшний день, охватывает 10 государств — членов АСЕАН и пять ее партнеров по соглашению о свободной торговле, а именно Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. На страны, подпадающие под действие рамочной программы, приходится примерно 30% мирового валового внутреннего продукта и населения.