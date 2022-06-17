Хух-Хото, Китай, , 03:03 — REGNUM Согласно статистике местной таможни, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в первые пять месяцев 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Юань

Общая стоимость импорта и экспорта региона с января по май достигла 54,6 млрд юаней (около $8,1 млрд), увеличившись на 12,6% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 31,3% до 24,01 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт увеличился на 1,3% до 30,59 млрд юаней. Товарооборот региона со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», достиг 31,14 млрд юаней, увеличившись на 11,8%.

Таможня также отметила значительный рост торговли с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Европейским союзом, которые выросли на 41,3% и 58% соответственно.