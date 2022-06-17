Химки, Московская область, 17 июня, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Экс-сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель был приговорён к длительному тюремному сроку за контрабанду наркотиков Химкинским городским судом Московской области. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба суда.

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Фогелю судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Американский дипломат был задержан сотрудниками таможни в январе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево». Фогель и его супруга прибыли в Москву из Нью-Йорка и при прохождении «зеленого коридора» дипломата остановили из-за реакции служебных собак, обученных выявлять запрещённые вещества, на его багаж.

В ходе таможенного контроля в багаже Фогеля было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения. Наркотики были тщательно замаскированы и спрятаны в личных вещах дипломата.

В апреле Фогель частично признал вину, но настаивал на версии, что ввозил наркотики исключительно в медицинских целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте гражданина США и экс-дипломата Фогеля в связи с уголовным делом о контрабанде наркотиков.