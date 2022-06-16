Нью-Дели, 17 июня, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Акции протеста, которые перерастали в беспорядки, произошли в нескольких частях Индии из-за недовольства новой системой призыва в армию. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Так, в районе Палвал в северном штате Харьяна толпа начала бросать камни в дом чиновника, после чего охранявшие здание полицейские открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы отогнать протестующих. Власти решили отключить в районе на сутки мобильный интернет.

В городе Навада в восточном штате Бихар участники беспорядков подожгли офис правящей «Индийской народной партии», а также заблокировали железную дорогу, повредили железнодорожные пути и устроили погром на станции. Кроме того, они подожгли несколько вагонов. Помимо этого, протесты охватили столицу страны Нью-Дели, а также штаты Джаркханд и Джамму и Кашмир.

Новая система набора в индийскую армию предполагает призыв граждан в возрасте от 17,5 до 21 года. Они будут служить четыре года, но после окончания срока службы продолжить ее смогут только 25%. Ранее рядовые военные могли служить в армии 17 лет, что давало им право на получение государственных выплат.