Нарьян-Мар, , 02:58 — REGNUM Застройщиком многоквартирного дома по улице Хатанзейского в Нарьян-Маре будет единственный участник соответствующего тендера, проведенного госучреждением «Централизованный стройзаказчик». Контракт подписан по максимально возможной цене — свыше 894 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Строительство жилья Pixabay.com

Строительные торги признали не состоявшимися, а контракт заключили по начальной цене с единственным участником — ООО «Опора».

По данным ЕГРЮЛ, компания-победитель была зарегистрирована в 2017 году, прописана в Архангельске. Владелец и директор — Максим Каминский. Ранее общество уже было исполнителем почти десятка госконтрактов.

Напомним, спроектировать и построить дом победитель тендера должен до 1 декабря 2024 года. Работа ведется в рамках региональной госпрограммы. Под объект определен земельный участок площадью 6,1 тыс кв. м. Семиэтажное здание должны спроектировать с учётом 138 жилых помещений.

«Площади квартир могут изменяться в сторону уменьшения и/или увеличения в размере 10% от заявленных параметров», — уточняется в контракте.