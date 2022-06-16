Пекин, 17 июня, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Китай выделил средства на помощь сельскому хозяйству в интересах борьбы с вредителями, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

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По данным министерства финансов КНР, Китай выделил средства на сельскохозяйственную помощь в размере 673 млн юаней (около $100,3 млн) для поддержки профилактики и борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

По данным министерства, фонд помощи будет использован для закупки пестицидов и оборудования для профилактики и борьбы с основными болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур для обеспечения производства зерна в 25 регионах, включая провинции Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянси и Хунань.