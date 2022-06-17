Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Антироссийские экономические санкции были для США наилучшим выбором в ситуации вокруг Украины, заявил американский президент Джо Байден агентству Associated Press.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я президент Соединенных Штатов. Это в лучших интересах страны, без шуток», — заявил он.

Байден добавил, что США и их союзники по НАТО не могли не отреагировать на российскую специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что антироссийские санкции Запада ударили по самому Вашингтону и нанесли ущерб американской экономике. При этом на позицию России санкции повлиять не смогли.

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