Санкт-Петербург, , 02:38 — REGNUM С поставщика оборудования — финской компании Wartsila Solutions Oy через арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области требуют взыскать более 5,1 млн евро. Истцом в деле, первое заседание по которому назначено на 24 ноября 2022 года, выступает крупный судостроитель из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — АО «Балтийский завод», передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от акционерного общества поступил в суд 7 июня 2022 года, а 16 июня стало известно о принятии заявления судьей Суворовым. Речь идёт о взыскании 5 107 342,59 евро (около 890 млн рублей).

Помимо основной даты, судья назначил две резервные даты — 25 мая 2023 года и 26 октября 2023 года. Также истцу предложено самостоятельно «способствовать более оперативному извещения ответчика о судебном процессе по настоящему делу». В этом случае может быть назначено внеочередное судебное заседание на ближайшие даты.

Детали спора пока не сообщались. Компания-ответчик производит оборудование, в том числе для судостроения.