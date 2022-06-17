Тбилиси, 17 июня 2022, 15:06 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии выпустило официальное заявление, в котором разъяснило свой отказ во въезде на территории страны гражданки России Инсы Огуз, сообщает 16 июня police. ge.

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Pixabay.com

Как заявило МВД, 12 июня Огуз было отказано во въезде в Грузию, поскольку она предоставила заведомо ложную и противоречивую информацию о цели своего визита. Однако на следующий день она вновь прибыла на пограничный пункт и запросила о предоставлении ей международной защиты. По словам Огуз, она обвиняется в России в сотрудничестве с террористической организацией и была помещена судом под домашний арест до рассмотрения дела по существу. Но она нарушила правила домашнего ареста, сняла электронное устройство слежения, после чего намеревалась въехать в Грузию.

МВД отметило, что из СМИ ясно, что этот человек обвиняется в таком серьёзном международном преступлении, как сотрудничество с террористической организацией. А согласно грузинскому законодательству, если пребывание лица в Грузии представляет угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку Грузии или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми, то такому лицу может быть отказано во въезде в страну.

МВД считает, что данный отказ во въезде полностью соответствует Конвенции ООН «О статусе беженцев» 1951 года и закону Грузии «О международной защите».

Напомним, что блогер из Кабардино-Балкарии Инса Огуз (Инса Ландер) является в РФ фигурантом уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности», и уже пятый день она находится на нейтральной полосе на границе между Россией и Грузией.